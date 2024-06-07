Ночью РФ ударила ракетами и "Шахедами": сколько целей сбито и куда попали россияне

Несколько БПЛА уничтожить не удалось.

В ночь на пятницу, 7 июня, армия Российской Федерации нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили 48 дронов и пять ракет.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Россияне ударили ракетами из стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области. БпЛА оккупанты запустили из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска в РФ и мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Всего ночью было применено пять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и пять крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях", — сообщил Олещук.

Как сообщалось, после полуночи захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы информировали о движении дронов в разных областях.

Впоследствии Россия осуществила ракетный обстрел Украины. Основная группа ракет атаковала аэродром в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.

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