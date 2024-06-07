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Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Shahed/Фото: dymka.com.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 7 июня атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что в настоящее время вроде БпЛА следует из Кировоградщины в сторону Винницкой области.

Кроме того, другие вражеские БПЛА двигаются следующими курсами:

  • БПЛА на границе Днепропетровской и Николаевской областей, курс западный;
  • БпЛА в центре Херсона, вектор движения на северо-запад;
  • БпЛА в центре Николаева, курс северо-западный;
  • БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный;
  • БпЛА в акватории Черного моря, движется в направлении Николаевской области.
Мапа тривог / © alerts.in.ua
Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российский дрон попал в рейсовый автобус.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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