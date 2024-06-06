После стычки на белорусской границе погиб польский солдат

Польский солдат скончался после ножевого ранения, нанесенного ему нелегальным мигрантом на границе между Польшей и Беларусью.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на армию Польши.

По информации польских СМИ, 28 мая солдат участвовал в конфликте с мигрантами, пытавшимися пересечь северо-восточную границу Польши из Беларуси, и получил ножевое ранение в грудь.

Несмотря на то, что ему оказали помощь в больнице в ближайшем польском городе Гайнувка, а затем транспортировали в военный госпиталь в Варшаве, его жизнь спасти не удалось.

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Эту информацию также подтвердили в сообщении Генерального командования вооруженных сил Польши.

Премьер-министр Дональд Туск почтил его в соцсети X.

"Молодой солдат Матеуш отдал свою жизнь, защищая границу Республики Польша. Эту жертву страна и соотечественники не забудут. Выражаю глубокие соболезнования его близким", – написал он.

Фамилию погибшего солдата не называют.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш написал в Facebook, что солдат "погиб во время обороны польской границы" от "нападения бандитов" и призвал соотечественников "почтить его память".

Издание отметило, что смерть солдата может быть использована на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в Польше 9 июня, правыми и ультраправыми партиями страны, которые в течение длительного времени ведут кампанию на волне ненависти против иммигрантов.

"Польский солдат, на которого на польско-белорусской границе напал нелегал, умер... Польские солдаты и пограничники должны иметь право защищаться и стрелять в порядке самообороны и защиты нашей границы!" — заявил в четверг, 6 июня, лидер ультраправой партии "Новая надежда" Станислав Тишко, претендующий на место в Европейском парламенте, в сообщении на X.

Ситуация на польской границе с Беларусью

Польша и ЕС ранее обвиняли Россию и Беларусь в том, что они стоят за наплывом мигрантов на восточном фланге НАТО как форме гибридной войны.

В 2022 году Польша построила стену протяженностью 186 километров и высотой 5,5 метра вдоль границы с Беларусью, чтобы не допустить пересечения мигрантов.

В прошлом месяце правительство Польши пообещало инвестировать 2,3 миллиарда евро в усиление безопасности вдоль своей восточной границы. "Мы начали эту работу, чтобы сделать границу Польши безопасной в мирное время и непроницаемой для врага во время войны", – сказал Туск.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал использовать все необходимые средства, чтобы закрыть границу с Беларусью и предотвратить "согласованную попытку дестабилизировать страну". Вдоль границы планируют создать зону отчуждения и установить защиту от танков и дронов.

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