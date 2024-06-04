Угроза со стороны России ставит безопасность на первый план выборов в Европарламент

Премьер-министр Польши Дональд Туск позиционирует себя как защитника своей страны, чтобы обойти популистов и крайне правых.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал использовать все необходимые средства, чтобы закрыть границу с Беларусью и предотвратить "согласованную попытку дестабилизировать страну". Вдоль границы планируют сделать зону отчуждения и установить защиту от танков и дронов.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Туск ставит безопасность на первый план перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся 9 июня, чтобы усилить свою позицию в критический момент для европейской политической арены.

Война в Украине, которая продолжается уже третий год, вызывает опасения у стран, граничащих с Россией – от Балтии до Молдовы – что Москва попытается использовать уязвимость Европы. Власти Польши также заявляют, что Россия и Беларусь используют мигрантов "в качестве оружия", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

"Это попытка эффективно лишить популистов кислорода. Отлично то, что Туск хочет построить безопасность на двух ногах, то есть сильную Польшу в сильном Европейском Союзе", — считает политолог Варшавского университета Анна Матерска-Сосновска.

Как правило, выборы в Европарламент проходят с гораздо более низкой явкой избирателей, чем национальные выборы, поэтому на них часто добиваются успеха партии, не имеющие широкой поддержки в стране. Теперь Туск хочет изменить ситуацию, чтобы не пустить в Европарламент радикалов и популистов.

"Если вы не хотите идти на войну, идите голосовать. Никто не посмеет напасть на сильную и единую Европу. Слабая и разделенная Европа может стать жертвой агрессии", – написал он на своей странице в социальной сети X.

Позиция Туска получила особый резонанс среди поляков, живущих вдоль 400-километровой границы Польши с Беларусью. С конца 2021 года приграничные районы буквально штурмуют десятки тысяч мигрантов без документов с целью попасть в ЕС. Предыдущее правительство Польши построило на границе стальной забор, чтобы попытаться остановить это нашествие.

Когда в 2022 году Туска был лидером оппозиции, он назвал бесчеловечными жесткие попытки военных остановить поток нелегальных мигрантов, обвинив правительство партии "Право и справедливость" в агрессии. Однако теперь риторика Туска кардинально изменилась

Хельсинкский комитет по правам человека назвал "ужасающим" то, что теперь Туск фактически продолжает политику своих предшественников, добавив, что в его заявлениях "больше нет ни слова о гуманизме".

Польша укрепляет границу с Беларусью

В последние недели количество попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы снова начало расти. По словам Туска, большинство мигрантов прибыли из Йемена, Сомали, Афганистана, Сирии и Ирана и имели российские визы.

Планы по укреплению границы с помощью нескольких уровней защитных сооружений стали центральной темой предвыборной кампании Туска. Так называемый "Восточный щит" стоимостью 2,5 млрд долларов охватит 700 километров приграничной зоны, включая границу с российским эксклавом Калининград. По данным опроса IBRiS, проведенного для газеты Rzeczpospolita, этот план поддерживают около 78% поляков.

"На самом деле мы находимся в одном шаге от того, чтобы откровенно пророссийские силы взяли верх в Европе. Я никому не буду лгать – нашим приоритетом должна быть безопасность", — сказал Туск на недавней встрече с избирателями.

Читайте главные новости дня: