Умерла 101-летняя звезда сериала "Санта-Барбара" Дженис Пейдж

Звезда сериала "Санта-Барбара", американская актриса Дженис Пейдж, настоящее имя которой Донна Мэй Тьяден, ушла из жизни.

Актрисы не стало в возрасте 101 года. Ее жизнь оборвалась 2 июня в собственном доме в Лос-Анджелесе. О печальном известии сообщил друг знаменитости Стюарт Ламперт в комментарии иностранному изданию Metro. По его словам, Дженис умерла естественной смертью.

Дженис Пейдж / Фото: Associated Press

К слову, Дженис Пейдж была известна своими ролями в культовых фильмах и сериалах. В частности, "Санта-Барбара", "Игра в пижамы", "Дорис Дэй, пожалуйста, не ешьте ромашки" и "Шелковые чулки". Блестящая карьера легендарной артистки началась в 1944 году и тогда уже через несколько лет она получила свою первую главную роль. Кроме того, Дженис участвовала в выступлениях на Бродвее. Ее знали как одну из последних представительниц "Золотого века" Голливуда. Звезда перестала сниматься в лентах в 80-летнем возрасте.

Дженис Пейдж / Фото: Associated Press

Интересно, что Дженис Пейдж выросла только с мамой и в своих интервью она признавалась, что сам развод мамы с отцом вдохновил ее на упорный труд в театре и кино.

Читайте также: