Померла 101-річна зірка серіалу "Санта-Барбара" Дженіс Пейдж

Зірка серіалу "Санта-Барбара", американська акторка Дженіс Пейдж, справжнє ім'я якої Донна Мей Тьяден, пішла з життя.

Акторки не стало у віці 101 року. Її життя обірвалося 2 червня у власному будинку в Лос-Анджелесі. Про сумну звістку повідомив друг знаменитості Стюарт Ламперт у коментарі іноземному виданню Metro. За його словами, Дженіс померла природною смертю.

Дженіс Пейдж / Фото: Associated Press

До слова, Дженіс Пейдж була відома своїми ролями у культових фільмах і серіалах. Зокрема, "Санта-Барбара", "Гра в піжами", "Доріс Дей, будь ласка, не їжте ромашки" та "Шовкові панчохи". Блискуча кар'єра легендарної артистки почалася 1944 року й тоді вже за декілька років вона отримала свою першу головну роль. Окрім того, Дженіс брала участь у виступах на Бродвеї. Її знали як одну з останніх представниць "Золотого віку" Голлівуду. Зірка закінчила зніматися у стрічках у 80-річному віці.

Дженіс Пейдж / Фото: Associated Press

Цікаво, що Дженіс Пейдж виросла лише з мамою й у своїх інтерв'ю вона зізнавалася, що саме розлучення мами з батьком надихнуло її на наполегливу працю у театрі й кіно.

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