Загроза Росії ставить безпеку на перший план виборів до Європарламенту

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позиціонує себе як захисника своєї країни, щоб оминути популістів та вкрай правих.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв використати всі необхідні кошти, щоб закрити кордон з Білоруссю та запобігти "узгодженій спробі дестабілізувати країну". Уздовж кордону планують зробити зону відчуження та встановити захист від танків та дронів.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Туск ставить безпеку на перший план перед виборами до Європейського парламенту, які відбудуться 9 червня, щоб посилити свою позицію у критичний момент для європейської політичної арени.

Війна в Україні, яка триває вже третій рік, викликає побоювання у країн, що межують із Росією – від Балтії до Молдови – що Москва спробує використати вразливість Європи. Влада Польщі також заявляє, що Росія і Білорусь використовують мігрантів "як зброю", щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

"Це спроба ефективно позбавити популістів кисню. Чудово те, що Туск хоче побудувати безпеку на двох ногах, тобто сильну Польщу у сильному Європейському Союзі", — вважає політолог Варшавського університету Ганна Матерська-Сосновська.

Як правило, вибори до Європарламенту відбуваються зі значно нижчою явкою виборців, ніж національні вибори, тому на них часто досягають успіху партії, які не мають широкої підтримки в країні. Тепер Туск хоче змінити ситуацію, щоб не пустити до Європарламенту радикалів та популістів.

"Якщо ви не хочете йти на війну, йдіть голосувати. Ніхто не посміє напасти на сильну та єдину Європу. Слабка та розділена Європа може стати жертвою агресії", — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Позиція Туска набула особливого резонансу серед поляків, що живуть уздовж 400-кілометрового кордону Польщі з Білоруссю. З кінця 2021 року прикордонні райони буквально штурмують десятки тисяч мігрантів без документів, щоб потрапити до ЄС. Попередній уряд Польщі побудував на кордоні сталевий паркан, щоб спробувати зупинити цю навалу.

Коли 2022 року Туска був лідером опозиції, він назвав нелюдськими жорсткі спроби військових зупинити потік нелегальних мігрантів, звинувативши уряд партії "Право та справедливість" в агресії. Однак тепер риторика Туска кардинально змінилася

Гельсінський комітет з прав людини назвав "жахливим" те, що тепер Туск фактично продовжує політику своїх попередників, додавши, що в його заявах "більше немає жодного слова про гуманізм".

Польща зміцнює кордон із Білоруссю

В останні тижні кількість спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону знову почала зростати. За словами Туска, більшість мігрантів прибули з Ємену, Сомалі, Афганістану, Сирії та Ірану та мали російські візи.

Плани щодо зміцнення кордону за допомогою кількох рівнів захисних споруд стали центральною темою передвиборної кампанії Туска. Так званий "Східний щит" вартістю 2,5 млрд. доларів охопить 700 кілометрів прикордонної зони, включаючи кордон з російським ексклавом Калінінград. За даними опитування IBRiS, проведеного для газети Rzeczpospolita, цей план підтримує близько 78% поляків.

"Насправді ми знаходимося в одному кроці від того, щоб відверто проросійські сили взяли гору в Європі. Я нікому не брехатиму — нашим пріоритетом має бути безпека", — сказав Туск на нещодавній зустрічі з виборцями.

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