"Шрами" війни в Україні: NYT дослідила масштаби руйнувань

В останні місяці росіяни взяли гору, знищуючи дедалі більше громад, оскільки їхня армія невблаганно просувається вперед. Десять мільйонів українців змушені були залишити свої домівки.

Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, багатьом людям буде нікуди повертатися. Такого рівня руйнувань зазнали небагато країн від часів Другої світової війни. Кожна битва, бомбардування, ракетний удар, спалений будинок залишили свій слід на кількох лініях фронту, що проходили туди і назад протягом понад двох років війни.

Про це йдеться у статті газети The New York Times.

Масштаби руйнувань в Україні внаслідок війни

Для свого матеріалу видання використало детальний аналіз багаторічних супутникових даних і створило запис про кожне українське місто, кожну вулицю та будівлю, які були зруйновані під час війни. Автори статті зазначили, що "масштаб важко осягнути".

"В Україні було зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зрівняли з землею чотири рази. Частини України, віддалені одна від одної на сотні кілометрів, мають вигляд, як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, або як Сектор Газа після піврічних бомбардувань", – вказано у публікації.

Як свідчить аналіз в Україні були пошкоджені або зруйновані понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ. І це попри те, що ці об'єкти чітко захищені Женевськими конвенціями.

Водночас автори вказали, що наведені оцінки не враховують окупований Крим і частину заходу України, де точні дані були недоступні. Тож справжні масштаби руйнувань у країні можуть бути ще більшими, і вони продовжують зростати.

Пошкоджені внаслідок війни будівлі в Україні / Мапа: NYT

У статті йдеться, що українські війська також завдали значної шкоди, бомбардуючи передові позиції російських окупантів та атакуючи захоплені Росією території, як-от Крим і Донецьк. Хоча не завжди вдається визначити, яка сторона несе відповідальність, зафіксовані на контрольованих росіянами територіях руйнування бліднуть у порівнянні з тим, що спостерігається на підконтрольній Україні території.

Зруйнована Мар’їнка – історія міста

В публікації вказується, що збитки внаслідок руйнувань обчислюються мільярдами, але справжня ціна набагато вища. В Україні зруйновані цілі міста, як-от Мар’їнка на Донеччині. Мешканцям міста нікуди повертатися. Багато в чому історія Мар’їнки – її близькість, вразливість і руйнування – є історією цієї війни і, можливо, всіх воєн.

Руйнування у Мар'їнці / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Мар'їнка була заснована як хутір 1843 року селянами та козаками з євразійського степу. За легендою, назва населеного пункта походить від імені дружини засновника, привітної Марії. На початку 20 ст. вся ця смуга сходу України перетворилася на промисловий центр. Мар'їнка, яка розташована за 15 миль від Донецька, перетворилася з тихого фермерського містечка на жваве передмістя. Коли 1991 року розвалився Радянський Союз, місто занурилося в безлад, але ситуація стабілізувалася до 2010 року. Мар'їнка процвітала і кількість населення міста зросла до 10 тис. осіб.

Проте навесні 2014 року все знову змінилося, адже через Мар’їнку пролягла лінія фронту Україною та Росією. Люди зачинялися через страх обстрілів. Базові послуги були зруйновані. Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року, одним із перших об'єктів атаки стала саме Мар'їнка. Цього разу росіяни обстрілювали місто з авіації та важкої артилерії, завдавши значно більшої шкоди, ніж 2014 року. В листопаді 2022 року волонтерська група парамедиків "Білі ангели" евакуювала останніх мешканців Мар'їнки. Українські військові втратили контроль над містом у грудні 2023 року.

Розруха зростає

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Журналісти наводять як приклад також інші українські міста, які суттєво постраждали під час війни. У перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни швидко захопили кілька міст на сході України та майже захопили Київ. Приміські райони навколо столиці, як-от Ірпінь, досі містять "шрами" вторгнення. В результаті запеклих міських боїв були пошкоджені мільйони квадратних футів будівель.

Друге за величиною місто України Харків постраждав від обстрілів, які тривають і сьогодні. Значна частина міста була пошкоджена артударами 2022 року. Після того, як українські війська відтіснили російську армію, ворог перейшов до застосування ракет більшої дальності. Зараз війська РФ знову наближаються.

Зазначається, що росіяни десятиліттями застосовували агресивний стиль ведення війни – зрівняти з землею місто, як-от Рубіжне, і захопити його руїни. У Маріуполі 2022 року кілька місяців точилися бої, перш ніж росіяни захопили останній бастіон українських сил, що опинився у пастці на металургійному заводі. Жодне українське місто не зазнало таких руйнувань, як Маріуполь.

Руйнування в Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Російська армія була змушена залишити Херсон 2022 року, але на шляху до відходу від міста окупанти застосували артилерію, руйнуючи будівлі та вбиваючи мирних жителів. А наступної весни Росія зруйнувала величезну дамбу біля Нової Каховки, випустивши потоки води, які завдали величезної шкоди нижче за течією, зокрема в Олешках.

Українські портові міста вздовж Дунаю, такі як Рені та Ізмаїл, стали мішенню для російських дронів іранського виробництва. Росіяни намагалися перекрити експорт українського зерна та паралізувати економіку держави.

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Кожен четвертий українець покинув свій дім

"Україна сповнена рішучості відбудовуватися. Надія, хоч і примарна, полягає в тому, що завдяки міжнародній співпраці Україна зможе заарештувати російські активи і змусити Росію оплатити рахунки за відбудову цілих міст, таких як Мар'їнка. Але попереду ще може бути довга війна. В останні місяці росіяни взяли гору, знищуючи дедалі більше громад, оскільки їхня армія, здається, невблаганно просувається вперед. Десять мільйонів українців покинули свої домівки – кожен четвертий", – наголошуються у статті.

До слова, як повідомив президент України Володимир Зеленський, на Саміті миру у Швейцарії серед іншого будуть обговорені заморожені активи Росії і компенсація завданих нею збитків під час війни.

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