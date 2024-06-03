Битва за Вовчанськ: кадри, які беруть за живе, з епіцентру найзапекліших боїв

Харківщина досі перебуває у центрі уваги всіх українців. Наразі найзапекліші бої тривають у Вовчанську – невеличкому місті, яке собою зупинило ворога і стало тією справжньою червоною лінією, яку ворог перейти не здатен.

Найяскравіші кадри з самого епіцентру боїв: кадри неймовірної воїнської звитяги, блискучої роботи ЗСУ, героїчної евакуації мирних українців, а також відео, які не залишать байдужим нікого – Вовчанськ з висоти пташиного польоту – побитий, знелюднений, але не скорений - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Що відбувається у Вовчанську

30 травня. Вовчанськ. Пекло вуличних боїв. Воїни штурмового полку “Цунамі” бригади “Лють” у надважких умовах ведуть бій у приватному секторі міста. Завдання українських штурмовиків - викурити та знищити росіян, що зайняли сусідній будинок. Завдання вкрай небезпечне і настільки ж важке, адже у них тільки стрілецька зброя та гранати. Саме ними хлопці спершу і закидують ворога.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: БИТВА ЗА ВОВЧАНСЬК: бої не вщухають ні на хвилину! Кадри, які беруть за живе!

Видимість тут мінімальна, адже йдеться про вуличні бої, які на той момент воїни уже ведуть буквально на купі розвалин. Перша граната потрапляє на дах і вибухає, зносячи його частину. Це дає шанс українцям підійти ближче і приступити власне до штурму будівлі.

Знову граната – тепер уже у парадний вхід. Але заходити все ще небезпечно. Воїни вирішують обійти будинок з іншого боку. Знову закидують росіян гранатами і, як результат, двоє росіян уже двісті. Третій – дістав поранення. Скоріше за все, він отримав травми нижньої частини тіла і поповз до наступного будинку в надії врятуватися.

Одне з головних правил на війні – ніколи не втрачати пильності. Ворог аж ніяк не слабкий і завжди намагається знищити тебе. Так сталося і тут. Прямуючи на поміч до побратимів, один із бійців падає від вибуху. Був це просто вибух чи приліт - сказати неможливо. На щастя, боєць живий і неушкоджений. А от доля пораненого росіянинв уже вирішена.

Б’ють за незалежність та суверенність кордонів України у Вовчанську і російські добровольці з РДК. Їхні кадри розчулюють не менше, адже вони змушені вибивати ворога просто з приватних будинків, де щойно бурлило життя. Навколо них – чиєсь майно - те, на що колись заробляли все життя. А тепер воно побите росіянами.

Вовчанськ схожий на примару

Колись живий Вовчанськ – тепер більше схожий на примару. Наскільки відомо, українці тримають лише частину міста – по річці Вовча, саме вона стала непрохідною перешкодою для окупантів. У Вовчанську майже не лишилось людей. Ті хто з різних причин досі там – ховаються по підвалах. Вулицями як ті блохи нишпорять рашисти, а морська піхота їх нищить.

Битва дронів

Сучасна війна не лишає жодного шансу піти непоміченим. Але робота оператора БПЛА – це не тільки про смерть, а й про життя. Бійці 36 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського робили черговий виліт і вели розвідку над Вовчанськом, аж раптом в далині помітили групу цивільних, що рухалась під білим прапором. І от дрон - уже не холоднокровний убивця чи розвідник, а справжній поводир.

Раніше ми писали, що окупанти незначно просунулися на південний захід від Вовчанська (північний схід від міста Харків) на тлі триваючих боїв.

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