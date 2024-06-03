ЗСУ спалили колону техніки РФ у Курській області (гаряче відео)

Працювали по російській техніці FPV-дрони.
Підрозділ ЗСУ "Малібу" спалив колону техніки РФ у прикордонному місті Суджа Курської області.
Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
"Все знищується навіть не західною зброєю, а fpv-дронами. Як у тирі, на полігоні.А пам'ятаєте, був такий новий міністр оборони Росії Бєлоусов, при якому такого точно не повинно було бути", - йдеться у підписі до відео.
На відео видно, що працювали FPV-дрони. Колона російської техніки, яка складалася із декількох одиниць, рухалася дорогою, коли її атакували безпілотники. Результат роботи - "палкий".
Нагадаємо, відоме видання The Wall Street Journal вважає, що Росія прагне зробити неможливим життя у Харкові та "очистити" від населення.
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