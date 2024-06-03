Мобілізація по-новому: відповіді на популярні запитання про відстрочку

У Міністерстві оборони України відповіли на популярні питання про відстрочку, які турбують українців.

Про це розповіли на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Яким нормативним актом регулюється надання відстрочки чи відмова?

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період прописаний у Постанові Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року №560. Саме цей документ наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання, надається особі відстрочка чи ні.

Хто вирішує, надавати відстрочку чи ні?

У Міноборони роз'яснили, що заяви військовозобов’язаних щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП. Голова комісії – керівник районного (міського) ТЦК чи відокремленого відділу. Члени комісії – представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації). Ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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Якщо є підстави для відстрочки, що робити?

Військовозобов’язаний (крім заброньованих за органами влади) особисто подає на ім'я голови комісії у заяву за формою, що затверджена Постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560. До заяви додаються документи (або їх копії), що підтверджують право на відстрочку. На веб-сторінці Постанови є вичерпний перелік документів, які потрібно додати у тому чи іншому випадку – бронювання, опікунство, здобування освіти тощо.

Комісія вивчає отримані заяву та документи, за потреби готує запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

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Які строки розгляду питання про відстрочку?

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Про прийняте рішення заявнику повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

Що може відповісти комісія?

"У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови, потім особа направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби", - сказано у повідомленні.

У разі втрати (зміни) підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення рішення. Рішення про відмову можна оскаржити у суді.

Нагадаємо, офіцер ТЦК відповів на обвинувачення цивільних.

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