В Україні всю добу діятимуть обмеження на споживання світла

Електроенергії, яку Україна закуповує в Європі недостатньо, щоб повністю уникнути відключень.

Сьогодні, 3 червня, у всіх регіонах України запроваджено ліміти на споживання електроенергії. Вони діятимуть впродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Укренерго".

Під час перевищенні лімітів, обленерго застосовуватимуть для промислових та побутових споживачів графіки відключень світла.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК зазначили, що виділених "Укренерго" лімітів вистачить на покриття потреб:

80% столиці

68% Київщини

74% Одещини

84% Донеччини

Нагадаємо, очільник правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що цього тижня в Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки відключень через дефіцит електроенергії.

З його слів, найбільший дефіцит спостерігатиметься не тільки в ранкові й вечірні години, але загалом і протягом усієї доби і буде неможливо "забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі".

Також він зазначив, що електроенергії, яку Україна закуповує в Європі недостатньо, щоб повністю уникнути відключень.

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