У Португалії на авіашоу зіткнулися літаки: один з пілотів загинув

У Португалії під час авіашоу зіткнулися два літаки. Один із пілотів, громадянин Іспанії, загинув. Інший пілот отримав поранення. За фактом трагедії вже розпочали розслідування.

Про це повідомляє Reuters.

"Зіткнулися два з шести літаків для виконання трюків, які брали участь в авіашоу Бежа в португальському регіоні Алентежу", - повідомили Військово-повітряні сили Португалії.

Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися догори, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати. Літак отримав серйозні пошкодження хвостової частини, через що втратив контроль і впав.

Розпочато розслідування інциденту. Після зіткнення Повітряні сили Португалії скасували решту найбільшого авіафестивалю Португалії - Beja AirShow.

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