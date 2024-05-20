Президент Ірану Раїсі загинув під час катастрофи: що про нього відомо

Авіакатастрофа трапилася, коли Раїсі разом із урядовцями поверталися з переговорів з Азербайджану.

Іранські рятувальники повідомили, що в аварії вертольота, на якому летіли президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, ніхто не вижив. Вертоліт зазнав аварії в неділю в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною.

Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан, на кордоні з Азербайджаном, де він із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брав участь у церемонії запуску греблі на прикордонній річці Аракс.

Раптова загибель президента Ібрагіма Раїсі під час аварії докорінно змінила спекуляції щодо того, хто врешті-решт замінить 85-річного верховного лідера аятолу Алі Хаменеї, чиє власне здоров’я вже давно було в центрі пильної уваги.

Очікують, що смерть жорстко налаштованого президента Ірану не змінить курс іранської політики та не похитне Ісламську Республіку.

Що відомо про Ібрагіма Раїсі

Ібрагім Раїсі народився 14 грудня 1960 року в родині священнослужителя в районі Ноган у Мешхеді, батько Раїсі помер, коли йому було п’ять років.

Сам Раїсі стверджує, що отримав ступінь доктора приватного права в університеті Мотахарі, однак перська служба BBС повідомляла, що цей факт є сумнівним.

63-річного Раїсі, який раніше очолював судову систему країни, вважали протеже верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, і деякі аналітики припускали, що він міг замінити 85-річного лідера після його смерті або відставки з цієї посади.

Раїсі переміг на президентських виборах в Ірані 2021 року, на яких зафіксували найнижчу явку за всю історію Ісламської Республіки.

Раїсі перебуває під американськими санкціями, зокрема через його участь у масовій страті тисяч політичних ув'язнених 1988 року наприкінці кровопролитної ірансько-іракської війни. Його вважали ультраконсервативним політиком.

За даними Amnesty International, "тисячі політичних дисидентів систематично піддавалися насильницькому зникненню в іранських місцях ув’язнення по всій країні та страчувалися позасудово згідно з наказом, виданим верховним лідером Ірану та реалізованим у в’язницях країни. Багато з тих, хто був вбитий, були піддані тортурам та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, поводженню чи покаранню в процесі". Точна кількість страчених залишається предметом суперечок.

Раїсі став заступником прокурора Тегерана, коли йому було лише 25 років. Потім -очільника Генеральної інспекційної організації Ірану та першим заступником очільника судової влади.

2014 року його призначили генеральним прокурором Ірану.

2017 року Раїсі несподівано для багатьох балотувався на пост президента і отримав другий результат.

2019 року аятола Хаменеї призначив його на впливову посаду очільника судової влади.

Ібрагіма Раїсі обрали президентом Ірану в червні 2021 року.

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