Президент Ірану загинув у авіакатастрофі - ЗМІ

Наразі влада Ірану шукає спосіб повідомити про це.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі, скоріше за все, загинув під час авіакатастрофи.

Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на власні джерела у власних колах Ірану.

У повідомленні вказується, що наразі влада Ірану нібито шукає спосіб повідомити про це так, щоб не викликати хаос у країні.

Проте підтвердити офіційно на цей час цю інформацію не може.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після катастрофи гелікоптера, в якому перебував президент Ірану Ібрагіма Раїсі, верховний лідер Ісламської республіки аятола Алі Хаменеї спробував заспокоїти громадськість.

Крім того, ми раніше інформували, що 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості біля кордону з Азербайджаном.

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