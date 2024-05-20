Катастрофа гелікоптера президента Ірану: верховний лідер Алі Хаменеї заспокоїв громадян

Аятола закликав людей не хвилюватися і не тривожитися з приводу перешкод в управлінні країною.

Після катастрофи гелікоптера, в якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, верховний лідер Ісламської республіки аятола Алі Хаменеї спробував заспокоїти громадськість, заявивши, що жодних перешкод для управління державою немає.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Алі Хаменеї на іранському державному телебаченні.

"Ми сподіваємося, що Всемогутній Бог поверне дорогого президента та його колег у повному здоров'ї в обійми нації", - сказав він.

Аятола тобто духовний лідер Ірану, який в Ісламській республіці має повноваження приймати рішення щодо всіх основних політичних питань, закликав людей не хвилюватися і не тривожитися з приводу перешкод в управлінні країною.

Раніше державне телебачення припинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за президента Раїсі по всій країні.

63-річний Ібрагім Раїсі був обраний президентом з другої спроби в 2021 році. Після вступу на посаду він наказав посилити моральні закони та контролював криваве придушення антиурядових протестів.

Багато хто вважає Раїсі сильним претендентом на місце свого наставника, верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості біля кордону з Азербайджаном.

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