В Ірані зазнав аварії вертоліт президента: почалася рятувальна операція (відео)

Серед пасажирів вертольота, який здійснив жорстку посадку, окрім президента Раїсі, був міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян.

У неділю, 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості біля кордону з Азербайджаном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ірану Ахмеда Вахіді.

Гелікоптер йшов у складі колони з трьох вертольотів, якими іранська делегація поверталася з урочистого відкриття дамби на річці Аракс на кордоні Ірану та Азербайджану, участь в якому взяли президенти обох країн.

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Серед пасажирів вертольота, який здійснив жорстку посадку, окрім президента Раїсі, був міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян.

За даними напівофіційного інформаційного агентства Tasnim, людям, які були в гелікоптері з президентом, вдалося зробити екстрений дзвінок.

Іранські ЗМІ публікують відео пошукової операції в районі аварії з гелікоптером. Через погану погоду повітряні пошуки призупинено, рятувальні роботи ведуть піші бригади рятувальників.

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"Ми контактували з супутниками президента, але через те, що місцевість складна, комунікація ускладнена, і ми чекаємо, поки рятувальні групи дістануться до місця аварії та посадки гелікоптера та нададуть нам інформацію", - сказав в ефірі одного з іранських телеканалів очільник МВС Ірану, якого цитує Tasnim.

Хто такий Ібрагім Раїсі

63-річний Ібрагім Раїсі був обраний президентом з другої спроби в 2021 році. Після вступу на посаду він наказав посилити моральні закони та контролював криваве придушення антиурядових протестів.

Багато хто вважає Раїсі сильним претендентом на місце свого наставника, верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.

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Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, випустивши кілька сотень безпілотників, крилатих та балістичних ракет.

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