Фіцо зробив перші заяви після замаху

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні повідомив про свою розмову з пораненим словацьким прем'єр-міністром.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пам'ятає все, що сталося під час замаху на нього. Після поранення і доправлення до лікарні він перебував у свідомості.

Про це повідомив обраний президент країни та соратник словацького прем’єра Петер Пеллегріні в ефірі телеканалу TA3.

Пеллегріні, який почав свою політичну кар'єру разом з Фіцо, відвідав очільника уряду в лікарні у Банській Бистриці, де той одужує після поранення, і зміг поговорити з ним кілька хвилин.

“Прем'єр-міністр пам'ятає, що сталося. Він був здивований тим, як швидко все сталося”, – сказав обраний президент.

Хоча Фіцо залишається у важкому стані , його стан стабільний, він у свідомості та може спілкуватися.

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Пеллегріні зазначив, що зміг поговорити з Фіцо лише кілька хвилин, оскільки прем'єр-міністр дуже втомився і перебуває під впливом ліків.

За його словами, поранений політик був у свідомості весь час, поки йому не дали седативні засоби перед операцією.

“Він усе пам’ятає: що йому надали першу медичну допомогу, що його перевезли з Гандлови гелікоптером у Банську Бистрицю, що йому надали допомогу бригади екстреної медичної допомоги та що його дали заспокоїливе в операційній. До того часу він був при свідомості", - сказав Пеллегріні.

За його словами, Роберт Фіцо дивом вижив під час замаху на нього.

“Якби кулі влучили на кілька сантиметрів ближче до інших життєво важливих органів, ми б говорили про інше. Мені дозволили поговорити з ним лише кілька хвилин, тому що його стан здоров'я дійсно вимагає тиші”, - сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що його словацький колега Роберт Фіцо перебуває "між життям і смертю" після скоєного на нього замаху.

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