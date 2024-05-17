Наступ на Харківщині: розвідка Естонії оцінила плани Росії

Наступ армії Російської Федерації у Харківській області не свідчить про намір Москви захопити Харків. Окупанти прагнуть створити буферну зону.

Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

З його слів, основні бої відбуваються на півночі та сході в Харківській області, на Луганщині та Донеччині. Ківісельг наголошує, що російські окупанти просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку. Втім, їхній темп зменшується.

"Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити буферну зону. Російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією. Це скоріше вказує на намір російських сил вибудувати рубіж оборони, ніж про створення плацдарму для просування на Харків", - висловився Ківісельг.

Командувач естонських Сил оборони наголосив, що окупанти просунулися на глибину до 8 кілометрів, а це та зона, яка прострілюється російською артилерією. Тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 км від кордону і зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від нього.

"На Харківському напрямку діє угруповання військ "Північ", мета якого полягає в тому, щоб перешкоджати просуванню українських резервних сил і підтримувати наступ на Донецькому напрямку", - заявив він.

Ківісельг розповів, що у прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2 тис. осіб, ще 1,5-2 тис. бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 тис. російських солдатів. Втім, ймовірно, прогнозує він, найближчим часом угруповання зросте.

"Однак навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 тис. осіб, що, згідно з різними оцінками, є мінімальним необхідним нарядом сил для забезпечення захоплення Харкова", - сказав Ківісельг.

Він наголосив, що основні бої точаться на Покровському напрямку навколо Очеретиного та на шляху до міста Часів Яр. На південному напрямку, у Запорізькій області, - в Работиному. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.

Нагадаємо, 17 травня під час візиту до китайського міста Харбін диктатор Володимир Путін назвав справжню мету наступу на Харківщині. З його слів, причина - створення так званої санітарної зони.

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