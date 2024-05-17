Наступ на Харківщині: експерт оцінив загрозу прориву на Харків

Під час свого наступу на Харківщині агресорка Росія не в змозі захопити Харків або ж просунутись та закріпитись на значимі позиції в регіоні. Дії окупантів в області мають не скільки військову, скільки політичну складову

Про це OBOZ.TV розповів військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

З його слів, мета операції загарбників на Харківському напрямку - посіяти в Україні панічні настрої і таким чином примусити до переговорів.

"Вже помітно, що якогось глобального та несподіваного ефекту з катастрофічними наслідками немає. Лише прикордонна смуга є елементом основного впливу російських окупаційних військ. На те є пояснення. Група військ, яка була сконцентрована там, не здатна становити загрозу для Харкова", - наголосив Коваленко.

Він зауважує, що зібране ворогом угруповання на Харківському напрямку було "придатно для проведення виключно рейдової операції".

"Вона має не стільки якісь тактичні або стратегічні задуми, скільки політичні. Це політична операція з варіантом примусу України до проведення мирних перемовин за умов РФ", - вважає Коваленко.

Експерт також наголосив, що у цій операції задіяний "китайський мирний план, який повністю задовольняє потреби злочинця у розшуку Володимира Путіна".

Нагадаємо, раніше очільник українського ГУР Кирило Буданов назвав справжню мету операції Кремля на Харківщині. З його слів, Москва поширює інформацію щодо нібито створення "буферної зони" в цій області, щоб посіяти паніку всередині України.

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