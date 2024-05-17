Наступление на Харьковщине: эксперт оценил угрозу прорыва в Харьков

Во время своего наступления на Харьковщине агрессор Россия не в состоянии захватить Харьков или продвинуться и закрепиться на значимые позиции в регионе. Действия оккупантов в области имеют не сколько военную, сколько политическую составляющую

Об этом OBOZ.TV рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, цель операции захватчиков на Харьковском направлении – посеять в Украине панические настроения и таким образом принудить к переговорам.

"Уже заметно, что какого-то глобального и неожиданного эффекта с катастрофическими последствиями нет. Только пограничная полоса является элементом основного влияния российских оккупационных войск. На то есть объяснение. Группа войск, которая была сконцентрирована там, не способна представлять угрозу Харькову", — подчеркнул Коваленко. .

Он отмечает, что собранная врагом группировка на Харьковском направлении была "пригодна для проведения исключительно рейдовой операции".

"У него есть не столько какие-то тактические или стратегические замыслы, сколько политические. Это политическая операция с вариантом принуждения Украины к проведению мирных переговоров в условиях РФ", — считает Коваленко.

Эксперт также подчеркнул, что в этой операции задействован "китайский мирный план, полностью удовлетворяющий потребности преступника в розыске Владимира Путина".

Напомним, ранее глава украинского ГУР Кирилл Буданов назвал истинную цель операции Кремля в Харьковской области. По его словам, Москва распространяет информацию о якобы создании "буферной зоны" в этой области, чтобы посеять панику внутри Украины.

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