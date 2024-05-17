Чи треба подавати до ТЦК довідку про несудимість

В МВС повідомили про поширення в соцмережах неточної інформації щодо довідок.

Під час взяття на військовий облік у ТЦК чи оновлення військово-облікових документів не вимагається довідка (витяг) про судимість чи несудимість.

Про це повідомили в МВС України.

"Наголошуємо, що довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів", – вказали у відомстві.

Там пояснили, що через поширення у соцмережах неточної інформації сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Тож час обробки заявок збільшується.

"Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з офіційних джерел", – закликали в міністерстві.

Нагадаємо, у матеріалі ТСН.ua детально пояснюється, кому не треба йти до ТЦК за новим законом про мобілізацію.

Читайте також: