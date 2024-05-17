Нужно ли подавать в ТЦК справку о несудимости

В МВД сообщили о распространении в соцсетях неточной информации по справкам.

При взятии на военный учет в ТЦК или обновлении военно-учетных документов не требуется справка (выписка) о судимости или несудимости.

Об этом сообщили в МВД Украины.

"Отмечаем, что справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов", — отметили в ведомстве.

Там объяснили, что из-за распространения в соцсетях неточной информации сервисы МВД перегружены запросами от граждан. Так что время обработки заявок увеличивается.

"Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок. Еще раз подчеркиваем важность использования информации только из официальных источников", — призвали в министерстве.

Напомним, в материале ТСН.ua подробно объясняется, кому не нужно идти в ТЦК по новому закону о мобилизации.

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