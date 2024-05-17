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Путін назвав справжню мету наступу на Харківщині

Путін назвав справжню мету наступу на Харківщині

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

РФ нібито хоч створити санітарну зону.

Диктатор-президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нібито справжня мета наступу його армії у Харківській області пов'язана зі створенням так званої санітарної зони. 

Про це очільник Кремля заявив під час візиту до китайського міста Харбін.

"Фюрер" цинічно заявив, що провина влади України у наступальній операції російських окупаційних військ у Харківській області. Мовляв, причина нібито в атаках на Бєлгород та прикордонні території РФ. 

"Я говорив на публіку: якщо це буде тривати, ми будемо вимагати створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це і робимо", - висловився диктатор. 

Також, з його слів, армія загарбників на Харківському напрямку "щодня рухається строго за планом і домагається успіхів".

Нагадаємо, Володимир Путін зробив заяву про наступ Росії на Харків. З його слів, нібито зараз планів захоплення міста немає.

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