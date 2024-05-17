Путін назвав справжню мету наступу на Харківщині

Диктатор-президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нібито справжня мета наступу його армії у Харківській області пов'язана зі створенням так званої санітарної зони.

Про це очільник Кремля заявив під час візиту до китайського міста Харбін.

"Фюрер" цинічно заявив, що провина влади України у наступальній операції російських окупаційних військ у Харківській області. Мовляв, причина нібито в атаках на Бєлгород та прикордонні території РФ.

"Я говорив на публіку: якщо це буде тривати, ми будемо вимагати створити зону безпеки, санітарну зону. Ось ми це і робимо", - висловився диктатор.

Також, з його слів, армія загарбників на Харківському напрямку "щодня рухається строго за планом і домагається успіхів".

Нагадаємо, Володимир Путін зробив заяву про наступ Росії на Харків. З його слів, нібито зараз планів захоплення міста немає.

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