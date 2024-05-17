Україна націоналізувала два літаки російської компанії

Йдеться про два пасажирських літаки типу АН148-100Е загальною вартістю 10 млн євро.

Україна націоналізувала два літаки, що належали найбільшому виробнику російської зброї.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Йдеться про два пасажирських літаки типу АН148-100Е загальною вартістю 10 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Також читайте Україна продовжує націоналізувати залізничне майно РФ і Білорусі

До повномасштабного вторгнення РФ повітряні судна були надані в оренду колишньому українському авіаперевізнику для здійснення чартерних рейсів всередині України.

Як встановило розслідування, літаки перебували на балансі офшорної компанії, що входить до структури "Ростеху" через підконтрольне російське АТ "Ільюшн Фінанс Ко".

За наявними даними, кремлівська корпорація є найбільшим виробником озброєнь для окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.

Наразі слідчі Служби безпеки розслідують злочинні дії керівництва російської компанії та її офшорної комерційної структури за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Комплексні заходи з націоналізації майна країни-агресорки проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, на Сумщині націоналізовано завод російського сенатора, який вивозив з України комплектувальні для флоту.