Украина национализировала два самолета российской компании

Речь идет о двух пассажирских самолетах типа АН148-100Е общей стоимостью 10 млн евро.

Украина национализировала два самолета, принадлежавших крупнейшему производителю российского оружия.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о двух пассажирских самолетах типа АН148-100Е общей стоимостью 10 млн евро", – говорится в сообщении.

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До полномасштабного вторжения РФ воздушные суда были предоставлены в аренду бывшему украинскому авиаперевозчику для чартерных рейсов внутри Украины.

Как установило расследование, самолеты находились на балансе входящей в структуру "Ростеха" оффшорной компании через подконтрольное российское АО "Ильюшн Финанс Ко".

По имеющимся данным, кремлевская корпорация является крупнейшим производителем вооружений для оккупационных группировок России, воюющих против Украины.

Следователи Службы безопасности расследуют преступные действия руководства российской компании и ее оффшорной коммерческой структуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Комплексные мероприятия по национализации имущества страны-агрессорки проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в Сумской области национализирован завод российского сенатора, который вывозил из Украины комплектующие для флота.