Фицо сделал первые заявления после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит все, что произошло во время покушения на него. После ранения и доставки в больницу он находился в сознании.

Об этом сообщил избранный президент страны и соратник словацкого премьера Петер Пеллегрини в эфире телеканала TA3.

Пеллегрини, начавший свою политическую карьеру вместе с Фицо, посетил главу правительства в больнице в Банской Быстрице, где он выздоравливает после ранения, и смог поговорить с ним несколько минут.

“Премьер-министр помнит, что произошло. Он был удивлен тем, как быстро все произошло”, – сказал избранный президент.

Хотя Фицо остается в тяжелом состоянии, его состояние стабильное, он в сознании и может общаться.

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Пеллегрини отметил, что смог поговорить с Фицо всего несколько минут, поскольку премьер-министр очень устал и находится под влиянием лекарства.

По его словам, раненый политик был в сознании все время, пока ему не дали седативные средства перед операцией.

“Он все помнит: что ему оказали первую медицинскую помощь, которую перевезли из Гандловы вертолетом в Банскую Быстрицу, оказали ему помощь бригады экстренной медицинской помощи и что дали успокоительное в операционной. К тому времени он был в сознании", — сказал Пеллегрини.

По его словам, Роберт Фицо чудом выжил во время покушения на него.

“Если бы пули попали на несколько сантиметров ближе к другим жизненно важным органам, мы бы говорили о другом. Мне позволили поговорить с ним всего несколько минут, потому что его состояние здоровья действительно требует тишины”, — сказал Пеллегрини.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится "между жизнью и смертью" после совершенного на него покушения.

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