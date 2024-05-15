Стріляв впритул: в Мережі показали відео нападу на Фіцо

Чоловік, який перебував в натовпі інших людей, декілька разів вистрілив в Роберта Фіцо.

В Мережі з’явилося відео, як невідомий чоловік декілька разів вистрілив з вогнепальної зброї у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Як зазначається, стрілянина сталася в місті Гандлова. Там чоловік, який перебував в натовпі інших людей, декілька разів вистрілив в Роберта Фіцо.

На кадрах видно, як чоловік із натовпу щонайменше п’ять разів вистрілив в сторону прем’єра. Після чого охорона посадовця повалила чоловіка на землю, а пораненого Фіцо доправили до лікарні.

В Мережі показали відео, як стріляли в Фіцо

Нагадаємо, що Володимир Зеленський емоційно відреагував на напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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