Україну накрили блекаути: де і коли можуть вимкнути світло

Чи зросте тариф на електроенергію та чи готуватися до блекаутів?

Без світла та тепла. В Україні екстрено відключають електроенергію. Усе – через дефіцит енергоресурсів унаслідок російських обстрілів. Однак є ще одна причина, яка вас точно вразить.

Де та коли будуть вимикати світло, чи зросте тариф на електроенергію та чи готуватися до блекаутів, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Відключення світла в Україні

14 травня в Україні запровадили аварійні відключення світла. Графіки обмеження потужності ввели на добу для промислових споживачів. Однак згодом відключення відчули і пересічні українці. За заявою Національної енергетичної компанії "Укренерго", причиною відключень електрики став значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів і зростання споживання через похолодання. 15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності також діятимуть протягом усієї доби – від 00:00 до 24:00.

"УВАГА! 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби."

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 ночі до 07:00 ранку.

Чому відключають світло?

Дякуємо нашим західним партнерам за підтримку і не дякуємо нашому «кривавому» сусіду. Оскільки саме після ракетних ударів ворога по енергогенерувальних обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Відключення електроенергії по Україні прокоментував в ефірі телемарафону «Єдині новини» і голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Повідомлялось, що без світла у столиці минулої доби залишився ТРЦ “Караван” та “Дрім Таун”, також не було електрики в деяких будинках у Дарницькому, Голосіївському, Печерському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському районах. Щодо області, були повідомлення про відсутність світла у Фастові, Гостомелі та деяких інших населених пунктах.

Про те, що без аварійних відключень не обійтись цього року, говорили і раніше. Росія ракетними ударами по український енергосистемі вивела з ладу 6000 МВт, а це означає, що в Україні доведеться повертатись до графіків обмеження електропостачання. Про це в етері Еспресо заявляв народний депутат України Олексій Кучеренко.

Цитата 2 АРТЕМ: "Дефіцит електроенергії - постійний, перманентний. Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати. Енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але нам навіть і цього не буде вистачати, бо ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз за рахунок імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження".

Крім того, Кучеренко зазначив, що переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами.

Також раніше повідомлялося, що у Києві можуть застосувати віялові відключення світла через знищення Трипільської ТЕС. Ексміністр палива та енергетики України Іван ПлАчков наголосив, що "буде загальний дефіцит електроенергії в країні", пише видання "Апостроф". Нагадаю, що Росія знищила ТЕС під час масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня.

"Буде загальний дефіцит електроенергії в країні. Наша енергосистема є цілісною, тому якщо виникне дефіцит, то можуть бути обмеження по всіх регіонах, у тому числі у Києві. Потрібно до цього готуватися".

Відключення світла у регіонах

Ба більше, за останні дві доби аварійні відключення світла застосували в усіх регіонах України. Про це повідомляє "Укренерго".

"15 травня З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності."

Графіки аварійних відключень діятимуть і на Львівщині, повідомляє "Львівобленерго". Світло вимикають через дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Львові та області введені графіки аварійних відключень. Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України."

Про аварійні відключення заявив і голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Від сьогодні у Львівській області запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Причина: ворог вчинив масовані атаки по обʼєктах критичної інфраструктури в інших областях. В енергосистемі держави почався дефіцит потужності. Щоб збалансувати систему, НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про запровадження таких відключень".

Він також додав, що вся необхідна інформація щодо відключень у Львівській області міститься на офіційному сайті та на сторінках "Львівобленерго" в соцмережах. На Прикарпатті також запровадили графіки аварійних відключень повідомляють місцеві ЗМІ.

"Унаслідок зростання дефіциту в енергосистемі, НЕК «Укренерго» дала вказівку про введення графіків аварійних вимкнень на Прикарпатті. Графіки вводяться в обсязі першої та другої черги."

Екстрені відключення світла скасовано!

Проте, в деяких областях України були скасовані екстрені відключення світла, однак громадян закликали ощадливо споживати електроенергію. Про це повідомили в ДТЕК вранці 15 травня. В компанії заявили, що станом на 09:00 екстрені відключення були скасовані в Києві та області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

"Екстрені відключення — скасовано. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. Енергетики повертають світло в усі домівки. Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою."

Також в Укренерго відзвітували про аварійні відключення та запевнили, що запланували рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю. Однак "Укренерго" все одно вимушене обмежувати споживання для запобігання аваріям в енергосистемі.

"15 травня протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. На ранок знеструмлено 418 населених пунктів. Через бойові є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

РАНОК: З 06:00 споживання, через зниження температури, знову зростало. Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено."

Нові тарифи?

Тим часом у Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на світло. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"За рахунок зміни тарифу торік нам вдалося пройти опалювальний сезон минулий. Власне по аналогії на сьогодні здійснюються розрахунки. Остаточної суми немає... Ми розуміємо, що рішення буде збалансовано між можливостями населення, між доступністю і тими коштами, які необхідні для ремонтної кампанії, та можливостями надання електричної енергії побутовим і промисловим споживачам."

За словами Колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в 1,5-2 рази. Наразі ж тариф на електроенергію становить 2,64 грн/кВт-год для індивідуальних побутових споживачів. Ба більше, підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося. Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год, то зараз розглядається максимальний рівень – близько 4 грн/кВт-год. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді та на енергетичному ринку.

"Рішення ще немає, але обговорюється стеля на рівні 3,96 грн/кВт-год."

Народний депутат Олексій Кучеренко також повідомив про те, що за його даними, новий тариф може бути в межах 3,5-4 грн/кВт-год.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза."

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення затверджує Кабінет міністрів з подання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також відомо, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей.

Його обсяг визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже, від постачань військової допомоги від партнерів.

Нагадаємо, вже повідомлялось про те, що світло вимикатимуть по всій Україні. Внаслідок російських атак ми втратили досить багато генерації та імпорту електроенергії, які можливо залучати.

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