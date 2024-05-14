У Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на світло

Зі слів Миколи Колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в 1,5-2 раза.

В Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на електроенергію.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"За рахунок зміни тарифу торік нам вдалося пройти опалювальний сезон минулий. Власне по аналогії на сьогодні здійснюються розрахунки. Остаточної суми немає... Ми розуміємо, що рішення буде збалансовано між можливостями населення, між доступністю і тими коштами, які необхідні для ремонтної кампанії, та можливостями надання електричної енергії побутовим і промисловим споживачам", – каже посадовець.

За словами Колісника, якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в 1,5-2 раза.

Нагадаємо, 1 червня 2023 року Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію до 2,64 грн/кВт-год для індивідуальних побутових споживачів. До цього він становив 1,44 грн (за кВт-год) за споживання до 250 кВт-год і 1,68 грн – за споживання понад 250 кВт-год.

Раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей, величина якого визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже, від постачань військової допомоги від партнерів.

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