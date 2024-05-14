Вибухи у Харкові: що відомо про удари Росії по місту

Ввечері 14 травня у Харкові кілька разів пролунали потужні вибухи. У місті сталися "прильоти". Наразі подробиці уточнюються.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного", а також моніторингові канали.

Нагадаємо, що раніше того ж дня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив низку російських ударів по Харкову. Зокрема, по житловій забудові центральної частини міста. Він також попереджає про ймовірність повторних ударів.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Щодо руйнувань дані встановлюються", - заявив він.

Вдень тривога на Харківщині тривала майже дві години. За цей час у місті кілька разів було гучно. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області.

Пізніше, близько 15:30, ППО повідомили про пуски керованих бомб на Харківщині. У низці областей на півдні та сході України також закликали людей перебувати в укриттях.

А зранку 14 травня під час удару по Харкову окупанти поцілили по Київському району міста керованими авіабомбами. Є потерпілі.

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