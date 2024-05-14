Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

У вівторок, 12 травня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині тривога триває від 14:32.

Раніше ПС попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Тривога охопила частину південних та східних областей.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія завдала ударів дронами і ракетою "Іскандер".Сили ППО знищили 18 російських дронів.

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