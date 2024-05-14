Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Во вторник, 12 мая, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб в Харьковскую область", — говорится в сообщении.

В Харьковской области тревога продолжается с 14:32.

Ранее ПС предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. Тревога охватила часть южных и восточных областей.

Как сообщалось, этой ночью Россия нанесла удары дронами и ракетой "Искандер". Силы ПВО уничтожили 18 российских дронов.

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