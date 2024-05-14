Россияне усилили атаки еще на одном направлении: что говорят военные

Российская оккупационная армия усилила атаки на Запорожском направлении. Войска врага пытаются прорвать оборону ВСУ. Впрочем, удачи не имеют.

Об этом рассказал спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на шесть утра не прекращаются артиллерийские обстрелы. Враг варит из всего, что у них есть", — рассказал боец.

По его словам, вероятно, в ближайшие несколько дней российские войска будут делать акцент на артиллерию. Ведь в области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют длительные дожди, поэтому россияне не смогут активно применять беспилотники и штурмовую пехоту.

"Даже та их пехота, которая пытается заскочить на наши позиции, 99% из нее погибает. Есть ряд участков, где происходят позиционные бои. Оккупанты, несмотря на преимущество в живой силе, не могут продвинуться и удалить наших ребят с занимаемых позиций", – подчеркнул Константин Денисов.

Напомним, The Independent со ссылкой на неназванного полковника украинского Генштаба сообщает, что в Харьковскую область Украина бросила на усиление одну из самых опытных бригад. По его словам, российская армия нашла слабые места в обороне ВСУ и зашла на территории области.

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