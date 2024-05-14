Беременная Иванна Онуфрийчук рассекретила пол будущего первенца

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук наконец-то рассекретила пол будущего первенца.

Для этого особого события знаменитость вместе с мужем, казахским бизнесменом Алмазом, организовала гендер-пати в Швейцарии. На празднование влюбленные пригласили только самых близких и родных.

В частности, Иванна и Алмаз уже знали, кого они ждут. А вот для гостей это был сюрприз, поэтому они предлагали им угадать, кто у них родится.

Гендер-пати Иванны Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Мы не скажем, кого мы ждем, потому что мы уже знаем. А вот гости наши не знают. Поэтому сегодня они поделились на разные команды: за мальчика и за девочку. Родные и друзья угадывали дату, когда появится малыш, разрисовывали слюнявчики", — делилась Иванна.

Кстати, супруги не сразу раскрыли все карты, а интриговали гостей. Сначала торт-сюрприз был в розовом и синем цветах, а впоследствии так же разлетелось и конфетти. Гости даже подумали, что у Алмаза и Иванны родится двойня.

Гендер-пати Иванны Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Наконец, во дворе пара выпустила цветной дым. Оказалось, что влюбленные станут родителями мальчика.

"Наше величайшее в мире счастье! Спасибо, что выбрал нас своими родителями, сынишка", — трогательно написала ведущая.

Ведущая Иванна Онуфрийчук рассекретила пол будущего ребенка

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук призналась, в какой стране будет рожать первенца. Также знаменитость рассказала, будет ли на родах присутствовать ее муж.

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