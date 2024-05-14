Вагітна Іванна Онуфрійчук розсекретила стать майбутнього первістка

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук нарешті розсекретила стать майбутнього первістка.

Задля цієї особливої події знаменитість разом із чоловіком, казахським бізнесменом Алмазом, організувала гендер-паті у Швейцарії. На святкування закохані запросили лише найближчих і найрідніших.

Зокрема, Іванна та Алмаз вже знали, на кого вони чекають. А от для гостей це був сюрприз, тож вони пропонували їм вгадати, хто ж у них народиться.

Гендер-паті Іванни Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Ми не скажемо, на кого ми чекаємо, тому що ми вже знаємо. А от гості наші не знають. Тому сьогодні вони поділилися на різні команди: за хлопчика і за дівчинку. Рідні та друзі вгадували дату, коли з'явиться малеча, розмальовували слинявчики", - ділилася Іванна.

До речі, подружжя не одразу розкрило всі карти, а інтригувало гостей. Спочатку торт-сюрприз був у рожевих та синіх кольорах, а згодом так само розлетілося й конфетті. Тож, гості навіть подумали, що в Алмаза та Іванни народиться двійня.

Гендер-паті Іванни Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Врешті, на подвір'ї пара випустила кольоровий дим. Виявилося, що закохані стануть батьками хлопчика.

"Наше найбільше у світі щастя! Дякую, що обрав нас своїми батьками, синочку", - зворушливо написала ведуча.

Ведуча Іванна Онуфрійчук розсекретила стать майбутньої дитини

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук зізналась, в якій країні народжуватиме первістка. Також знаменитість розповіла, чи буде присутній на пологах її чоловік.

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