Росіяни посилили атаки ще на одному напрямку: що кажуть військові

Російська окупаційна армія посилили атаки на Запорізькому напрямку. Війська ворога намагаються прорвати оборону ЗСУ. Втім, успіху не мають.

Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, повідомляє "Укрінформ".

"Станом на шосту ранку не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що в них є", - розповів боєць.

З його слів, ймовірно, протягом найближчих кількох днів російські війська будуть робити акцент на артилерію. Адже в області оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують тривалі дощі, а тому росіяни не зможуть активно застосовувати безпілотники і штурмову піхоту.

"Навіть та їхня піхота, яка намагається заскочити на наші позиції, 99% з неї гине. Є низка ділянок, де відбуваються позиційні бої. Окупанти, не зважаючи на перевагу в живій силі, не можуть просунутися і видалити наших хлопців з займаних позицій", - наголосив Костянтин Денисов.

Нагадаємо, The Independent з посиланням на неназваного полковника українського Генштабу повідомляє, що на Харківщину Україна кинула на підсилення одну із найдосвідченіших бригад. Також, за його словами, російська армія знайшла слабкі місця в обороні ЗСУ та зайшла на території області.

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