Буданов розповів про ресурси окупантів на Харківщині

Наразі на Харківському напрямку в армії Російської Федерації обмежені ресурси. Втім, окупанти ще не вкинули в бій всі свої сили.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

З його слів, на цій ділянці фронту в росіян "досить обмежені ресурси".

"Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так: все, що є в прикордонні, воно вже задіяне. Далі їм потрібно вводити свої резерви", – наголосив головний військовий розвідник.

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Нагадаємо, також Кирило Буданов повідомив, що в Харківській області зараз триває активна фаза російської операції. З його слів, зараз окупанти заблоковані на рубежах. Ситуація на цій ділянці фронту дуже швидко змінюється.

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