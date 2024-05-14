Наступ на Харківщину: аналітики ISW назвали мету операції РФ

Зокрема, росіяни націлилися на мости через річку Вовча.
Під час наступу на Харківщину російські окупанти скоріше за все планують створити "буферну зону", аніж розраховують на більш глибоке проникнення вглиб країни.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що протягом минулої доби, 13 травня, російські війська продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від Харкова. Аналітики поки що не фіксували підтверджень того, що ворог переправився на південний берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях. 12 травня росіяни вдарили по мостах через річку на захід та схід від міста, а напередодні почали обстрілювати переправи через річку та логістичні маршрути у самому Вовчанську.
В ISW не змогли чітко встановити, чому армія РФ націлилася саме на мости, адже вони потрібні для переходу і забезпечення стабільної логістики через річку та подальших наступальних операцій углиб півночі Харківської області.
Схоже окупанти надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною. Таких висновків військові експерти дійшли, врахувавши відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки.
"Ці фактори вказують на те, що росіяни, ймовірно, намагаються створити обіцяну "буферну зону" в прикордонній зоні замість того, щоб просуватися вглиб Харківської області або в напрямку Харкова", - йдеться у звіті ISW.
Американські фахівці зауважують, що 10-кілометрова буферна зона в Харківській області одночасно наблизить російські війська до Харкова в радіусі досяжності ствольної артилерії та виведе головні російські логістичні центри з-під досяжності цього типу артилерії.
Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля Вовчанська та захопив Лук'янці у Харківській області.
Секретар РНБО Олександр Литвиненко каже, що на північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових, які наступають на Харківщину. Він запевнив, що місту Харків наразі "нічого не загрожує".