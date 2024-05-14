Ворог просунувся біля Вовчанська та захопив Лук'янці - Deep State

Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового.

Про це аналітичний канал Deep State у соціальних мережах.

Противник окупував Лук'янці.

Уточнено ситуацію у Зеленому — довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.

Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що ворогу просуватися на Харківщині допомогла відсутність оборонних споруд.

Додамо, що військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд. Він стверджував, що деякі фортифікації навіть на 30% не були готові як завершене будівництво, проте їх прийняли.

Натомість військовий журналіст Богдан Мирошников заявив, що неможливо побудувати укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії бойового зіткнення. Бо тоді військові і будівельники будуть знищені всіма можливими засобами ураження.

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