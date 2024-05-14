Враг продвинулся возле Волчанска и захватил Лукьянцы — Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.
Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового.
Об этом аналитический канал Deep State в социальных сетях.
Противник оккупировал Лукьянцы.
Уточнена ситуация в Зеленом — долгое время не было связи и считалось, что враг захватил деревню.
Напомним, что ранее Генштаб представил ночную сводку относительно происходящего на направлениях боевых действий.
Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что врагу продвигаться в Харьковской области помогло отсутствие оборонительных сооружений.
Добавим, что военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям. Он утверждал, что некоторые фортификации даже на 30% не были готовы как завершенное строительство, но их приняли.
Военный журналист Богдан Мирошников заявил, что невозможно построить укрепление ближе, чем 8-10 км от линии боевого столкновения. Потому что военные и строители будут уничтожены всеми возможными средствами поражения.
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