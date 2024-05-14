Что происходит на Харьковщине: Генштаб представил ночную сводку

Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.00 13.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

С начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2,5 тысячи обстрелов позиций наших войск.

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, ситуация существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

На Харьковском направлении украинские подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) – Волчанск, Шебекино (РФ) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелка – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы.

украинские подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) – Волчанск, Шебекино (РФ) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелка – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы. Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.

На Купянском направлении украинские войска отразили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Крахмальное – Берестово, Коломыйчиха – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка, Площадка – Макеевка. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшилось тактическое положение наших войск. На направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

украинские войска отразили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Крахмальное – Берестово, Коломыйчиха – Стельмаховка, Ковалевка – Новоегоровка, Площадка – Макеевка. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшилось тактическое положение наших войск. На направлениях Ковалевка – Новоегоровка и Кисловка – Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции. На Лиманском направлении наши воины отразили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка — Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

наши воины отразили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка — Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение. На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили 15 атак противника на направлениях Лисичанск – Белогоровка, Новодружеск – Белогоровка, Веселое – Верхнекамянское, Золотаровка – Верхнекамянское, Веселое – Раздолевка, Николаевка – Спорное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

подразделения Сил обороны отразили 15 атак противника на направлениях Лисичанск – Белогоровка, Новодружеск – Белогоровка, Веселое – Верхнекамянское, Золотаровка – Верхнекамянское, Веселое – Раздолевка, Николаевка – Спорное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущен. На Краматорском направлении наши войска отразили 35 атак противника на направлениях Бахмут – Ивановское, Бахмут – Клищиевка, Одрадовка – Клищиевка. Потери позиций не допущены, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

наши войска отразили 35 атак противника на направлениях Бахмут – Ивановское, Бахмут – Клищиевка, Одрадовка – Клищиевка. Потери позиций не допущены, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений. На Покровском направлении наши войска отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Евгеньевка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было произведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым влиянием противника. На направлениях Соловьево – Сокол, Очеретино – Соловьево, Очеретино – Евгеньевка, Семеновка – Новоселовка Первое, Семеновка – Уманское, Пески – Нетайлово потерь позиций недопущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение.

наши войска отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Евгеньевка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было произведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым влиянием противника. На направлениях Соловьево – Сокол, Очеретино – Соловьево, Очеретино – Евгеньевка, Семеновка – Новоселовка Первое, Семеновка – Уманское, Пески – Нетайлово потерь позиций недопущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка – Красногоровка, Славное – Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потери позиций не допущены.

Силы обороны отразили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка – Красногоровка, Славное – Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потери позиций не допущены. На Времивском направлении войска группировки отразили 11 атак противника на направлениях Сладкое – Водяное, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Несмотря на давление врага, потери позиций не допущены.

войска группировки отразили 11 атак противника на направлениях Сладкое – Водяное, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Несмотря на давление врага, потери позиций не допущены. На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника в направлении Олешковские Пески — Крынки.

украинские защитники отбили 4 атаки противника в направлении Олешковские Пески — Крынки. В других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

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В течение текущих суток противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

"Задачи группировкой войск определены и доказаны. Продолжаем уничтожать врага. Верим в нашу Победу! Боремся с врагом вместе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Между тем, по данным экспертов Deepstate, россияне хотят закрепиться в Глубоком в Харьковской области.

Ранее Генштаб сообщил, что на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы ВСУ. Там продолжаются два боевых столкновения.

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