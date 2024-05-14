Блинкен едет в Киев — Politico

Вероятно, уже с завтрашнего дня в центральных районах столицы ограничат движение транспорта из-за приезда иностранных гостей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев на этой неделе.

Об этом сообщает Politico с ссылкой на источники, "знакомые с ситуацией".

Пока точный маршрут госсекретаря США неизвестен, однако, вероятно, во вторник и среду, 14-15 мая, службы безопасности на время перекроют дороги в украинской столице.

"Людям была предоставлена анонимность для предварительного просмотра планов, которые не были обнародованы", — пишет Politico.

В публикации добавляется, что Госдепартамент Штатов не ответил на запросы комментариев со стороны представителей СМИ.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал российское давление на Харьковщине и назвал причины, почему он стал возможным.

В то же время Блинкен считает, что украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности в Харьковской области.

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