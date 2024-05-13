Что происходит на Харьковщине: Генштаб обнародовал вечернюю сводку

В течение 810 суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины на Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13-ти.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Украины 13 мая.

Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огненное поражение противнику, наращивают усилия. Закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции.

Всего за сутки зафиксировано около 140 боевых столкновений.

Враг нанес 6 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населённых пунктов.

На Купянском направлении ВСУ в течение текущих суток отражено 15 атак;

ВСУ в течение текущих суток отражено 15 атак; на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9;

количество боевых столкновений увеличилось до 9; на Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел;

противник совершил 15 атак, успеха не имел; на Покровском направлении количество вражеских атак выросло до 33.

По заявлению Генштаба Силы обороны отслеживают действия врага, реагируют на изменения обстановки. Командованием принимаются оперативные решения по обеспечению контроля на поле боя.

"В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — добавили в Генштабе.

Напомним, наши воины сбили вражеский Су-25, о чем также сообщил Генштаб в вечерней сводке за 13 мая.

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