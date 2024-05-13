Що відбувається на Харківщині: Генштаб оприлюднив вечірнє зведення

Впродовж 810-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України на Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13-ти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу України 13 травня.

Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневого ураження противникові, нарощують зусилля. Закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції.

Загалом протягом доби зафіксовано близько 140 бойових зіткнень.

Ворог завдав 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

на Куп’янському напрямку ЗСУ протягом поточної доби відбито 15 атак;

ЗСУ протягом поточної доби відбито 15 атак; на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9;

кількість бойових зіткнень збільшилася до 9; на Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав;

противник здійснив 15 атак, успіху не мав; на Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

За заявою Генштабу, Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням ухвалюються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою.

"Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів і 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", – додали в Генштабі.

Нагадаємо наші воїни збили ворожий Су-25, про що також повідомив Генштаб у вечірньому зведенні за 13 травня.

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