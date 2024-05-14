Блінкен їде до Києва — Politico

Ймовірно, вже від завтра у центральних районах столиці обмежать рух транспорту через приїзд іноземних гостей.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ цього тижня.

Про це повідомляє Politico із посиданням на джерела, які "знайомі із ситуацією".

Поки точний маршрут держсекретаря США невідомий, проте, ймовірно, у вівторок і середу, 14-15 травня, служби безпеки на деякий час перекриють дороги в українській столиці.

"Людям було надано анонімність для попереднього перегляду планів, які не були оприлюднені", - пише Politico.

У публікації додається, що Держдепартамент Штатів не відповів на запити про коментарі з боку представників ЗМІ.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував російський натиск на Харківщині і назвав причини, чому він став можливим.

Водночас Блінкен вважає, що українські захисники зможуть і надалі утримувати лінію фронту в східній частині країни, зокрема у Харківській області.

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