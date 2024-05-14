Що відбувається на Харківщині: Генштаб представив нічне зведення

Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України.
Стала відома оперативна інформація станом на 23.00 13.05.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
З початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ.
На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, ситуація суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.
- На Харківському напрямку українські ідрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.
- Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.
- Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.
- На Куп’янському напрямку українські війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.
- На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.
- На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Веселе – Верхньокамянське, Золотарівка – Верхньокамянське, Веселе – Роздолівка, Миколаївка – Спірне. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.
- На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка. Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.
- На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Очеретине – Євгенівка, Очеретине - Калинове, Архангельське – Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника. На напрямках Соловйове – Сокіл, Очеретине – Соловйове, Очеретине – Євгенівка, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Піски - Нетайлове втрат позицій недопущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку нашими підрозділами покращено тактичне положення.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.
- На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.
- На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки.
- На інших напрямках суттєвих змін в ситуації не відбулось.
Протягом поточної доби противник втратив понад 800 осіб особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.
"Завдання угрупованням військ визначені та доведені. Продовжуємо нищити ворога. Віримо у нашу Перемогу! Боремося з ворогом разом! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.
Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.
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