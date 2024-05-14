Росіяни вдарили по Харкову: перші подробиці про наслідки та потерпілих

Над ранок, о 6:30, 14 травня у Харкові сталися вибухи. Російська окупаційна армія вдарила по по Київському району міста керованими авіабомбами. Є потерпілі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років - гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок удару зруйновано три гаражі, а три - пошкоджено. Крім того, одне влучання зафіксоване на відкритій території.

Своєю чергою, міський голова Ігор Терехов уточнив, що окупанти вдарили двома бомбами. З його слів, обидва "прильоти" сталися у густонаселеному районі.

Як повідомлялося, на світанку під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. У місті стався "приліт" у Київському районі, де безліч багатоповерхівок.

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