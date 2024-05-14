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Росіяни вдарили по Харкову: перші подробиці про наслідки та потерпілих

Росіяни вдарили по Харкову: перші подробиці про наслідки та потерпілих

Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Одна бомба вдарила по відкритій місцевості.

Над ранок, о 6:30, 14 травня у Харкові сталися вибухи. Російська окупаційна армія вдарила по по Київському району міста керованими авіабомбами. Є потерпілі. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років - гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці", - йдеться у повідомленні. 

За словами голови ОВА, внаслідок удару зруйновано три гаражі, а три - пошкоджено.  Крім того, одне влучання зафіксоване на відкритій території. 

Своєю чергою, міський голова Ігор Терехов уточнив, що окупанти вдарили двома бомбами. З його слів, обидва "прильоти" сталися у густонаселеному районі. 

Як повідомлялося, на світанку під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. У місті стався "приліт" у Київському районі, де безліч багатоповерхівок. 

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