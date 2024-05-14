У Харкові - "приліт" по району, де безліч багатоповерхівок

Обстеження місця удару триває.
Уранці 14 травня у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Приліт" стався у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.
На зараз - без постраждалих.
"Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", - йдеться у повідомленні.
Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.
Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.Читайте також: