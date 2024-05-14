У Харкові - "приліт" по району, де безліч багатоповерхівок

Уранці 14 травня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Приліт" стався у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

На зараз - без постраждалих.

"Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", - йдеться у повідомленні.

Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.

Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.Читайте також: