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У Харкові - "приліт" по району, де безліч багатоповерхівок

У Харкові - "приліт" по району, де безліч багатоповерхівок

Фото: ТСН.ua

Обстеження місця удару триває.

Уранці 14 травня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

"Приліт" стався у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. 

На зараз - без постраждалих.

"Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", - йдеться у повідомленні. 

Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.

Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.Читайте також: 

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