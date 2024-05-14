В Харькове – "прилет" по району, где множество многоэтажек

Утром 14 мая в Харькове раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилет" произошел в Киевском районе города, где множество многоэтажек.

Сейчас — без пострадавших.

"Обследование места удара продолжается. Чем именно утром избивали по Харькову специалисты выясняют", — говорится в сообщении.

Между тем, по данным экспертов Deepstate, россияне хотят закрепиться в Глубоком в Харьковской области.

Ранее Генштаб сообщил, что на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы ВСУ. Там продолжаются два боевых столкновения. Читайте также: